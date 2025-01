Amica.it - Sanremo 2025, i duetti: Giorgia & Annalisa, Elodie & Achille Lauro, Lucio Corsi & Topo Gigio

Leggi su Amica.it

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: dopo avere svelato i co-conduttori, Carlo Conti ha diffuso anche la lista deidiper l’attesa serata delle cover, quella di venerdì 14 febbraio, chiudendo così il cerchio su cosa aspettarci da questa nuova edizione.L’annuncio deiè arrivato nel corso del Tg1 delle 13.30, quando il direttore artistico del Festival ha annunciato anche i premi alla carriera per Antonello Venditti e Iva Zanicchi. GUARDA LE FOTO: Miriam Leone, Antonella Clerici, Bianca Balti e tutte le donne di Carlo Conti, ianche tra cantanti in garaNovità diper iè che il direttore artistico ha consentito ai cantanti in gara di esibirsi insieme.