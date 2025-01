Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025 e Antonio Venditti: una clamorosa carrambata, cosa accadrà all'Ariston

Due premi alle carriere. Uno alla regina di, Iva Zanicchi, l ‘unica donna ad aver vinto tre volte il Festival. L'altro al core de Roma Antonello. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 75esima edizione di quella che è la più importante manifestazione canora in Italia, ha voluto spiazzare tutti nell'ormai consueto annuncio domenicale al Tg1. Iva proprio sulle pagine di Libero su un suo eventuale ritorno all'aveva detto: «Quella della gara penso sia un'esperienza chiusa ma se mi chiamassero come ospite andrei senz'altro con molto piacere». Di tutt'altro avviso. Mai in gara al Festival e più volte polemico. Appena un anno fa, si espresse così: «è da orticaria, se lo nomino con De Gregori si sente male». Capitolo duetti: i romani Tony Effe e Noemi si esibiranno sulle note di Tutto il resto è noia di Califano.