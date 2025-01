Lortica.it - San Miniato impone la legge della capolista: sconfitta per la BC Servizi Arezzo

La Patrie Etrusca San– BC85-72Parziali: 17-17; 53-30; 64-46La Patrie Etrusca San: Malvolti 1, Ermelani, Caglio 18, Metsla 6, Menconi 4, Scardigli 3, Penco 2, Re 15, Marrocchi, Granchi 1, Ndour 16, Cravero 19. All. Martelloni; Ass. Menconi.BC: Toia 11, Nica, Iannicelli 3, Dal Pos 13, Buzzone 12, Lemmi 7, Prenga 4, Vagnuzzi 4, Kader 9, Terrosi, Bischetti 9. All. Fioravanti; Ass. Liberto.La BCescedal campoLa Patrie Etrusca San, che conferma le sue qualità tecniche e fisiche dominando anche questa sfida di regular season.Gli amaranto, guidati da coach Fioravanti, partono con grinta e chiudono il primo quarto in perfetto equilibrio sul 17-17, rispondendo colpo su colpo alla determinazione dei padroni di casa.