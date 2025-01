Lapresse.it - Salva Milano, Sala: “A Parlamento chiediamo parere non salva condotto”

Il sindaco diGiuseppemartedì sarà ascoltato in videocollegamento dalla Commissione Ambiente al Senato dove il provvedimento ‘’ è in discussione. “Il mio intervento non conterrà grandi elementi di novità, e non potrebbe essere altrimenti. Spiegherò quello che abbiamo fatto e perché abbiamo fatto così per tanti anni io, direi tredici anni che ci stiamo muovendo in questo modo, certamente non voglio e non posso condizionare ildel” ha detto. “Vorremmo avere contezza dei tempi, cosa che come vedete non si può avere, ormai sono mesi che siamo in ballo. Mi rincresce emotivamente vedere che due persone che lavoravano con me anche quindici anni fa ormai in pensione, sono rinviate in giudizio e sono dirigenti del Comune che hanno la colpa di aver applicato le regole.