Salario minimo, la direttiva europea rischia di saltare

Lasulla bocciatura. La Corte di giustizia Ue ha definito la normativa “incompatibile” con il Trattato dell’Unione, per violazione delle competenze nazionali degli Stati membri sul fronte della retribuzione salariale e del diritto di associazione.La normativa sulin bilicoLasuldi essere annullata a causa di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione. L’Avvocato generale, Nicholas Emiliou, accogliendo il ricorso presentato dalla Danimarca e sostenuto dalla Svezia, ha stabilito che laviola i trattati europei, in quanto interferisce eccessivamente con le competenze nazionali in materia di retribuzioni e di diritto di associazione.La questione ha creato un acceso dibattito in Ue: se Danimarca e Svezia si sono opposti alla norma, considerata un’inaccettabile intromissione dell’Unionein materie di competenza nazionale, paesi come Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo e Portogallo hanno espresso un parere favorevole, sostenendo l’importanza di un’azione coordinata a livello europeo per garantire condizioni di lavoro più eque.