Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter è perfettamente a proprio agio con la sua sessualità, che piaccia o meno a Mike Stock, Matt Aitken e Pete Waterman

Uomini che commentano le donne, parte 36739594 (in aggiornamento). Hanno fatto discutere, nelle ultime ore, le affermazioni diriguardo ae alle sue scelte in fatto di look. I tre autori e produttori inglesi, che hanno prodotto i successi di Kylie Minogue, Bananarama, Dead or Alive, Rick Astley e molti altri, sono stati intervistati di recente dal Sun e si sono lasciati andare a critiche piuttosto feroci nei confronti della cantante di Espresso.A far storcere loro il naso, le mise della popstare, giudicate troppo provocanti e, addirittura, dannose per l’universo femminile. Per«Vederevestita come una bambina è piuttosto offensivo. Non ne ha bisogno. Ha un grande talento, eppure nell’industria musicale le ragazze si vestono così per portare i ragazzi sui loro siti».