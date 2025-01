Anteprima24.it - Rugby, gara giovanile sospesa e arbitro costretto a chiudersi negli spogliatoi

Tempo di lettura: 2 minutiUna storia tutta da confermare, almeno nei contorni per andare a stabilire responsabilità e definire le punizioni. Di certo c’è un dato oggettivo, la sospensione di una sfida Under 16 Regionale di. IV° Circolo Benevento e Salerno non hanno concluso la partita per un parapiglia tra gli atleti e, pare, un tentativo di aggressione al giovaneche è statoa rinnelloo decretando la fine anticipata della contesa. Un 17enne, peraltro molto promettente, che non ha potuto gestire il momento.“Premetto che non ero presente – ha dichiarato Giuseppe Calicchio, Presidente della FedeCampania – ma, dalla informazioni ricevute, posso confermare che è stata. Aspettiamo il referto del direttore die le decisioni del Giudice Sportivo per capire cosa è accaduto.