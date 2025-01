Romadailynews.it - Roma: Mattia (Pd), prove stupro distrutte, bene indagine Asl

Leggi su Romadailynews.it

l’avviata dall’Asl1 sulla distruzione dei campioni biologici fondamentali per ledellodi una ragazza avvenuto nei giorni scorsi adopo una serata in discoteca”. Lo dichiara la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora, ambasciatrice del Telefono Rosa. “E’ assurdo che una donna sia resa doppiamente vittima, la prima volta per la violenza subita e la seconda a causa degli errori, stando a quanto emerso finora, proprio da parte di quelle strutture della sanita’ pubblica che dovrebbero invece tutelarla e garantirle giustizia – aggiunge-.Mi auguro che le Istituzioni e le Autorita’ competenti facciano chiarezza quanto prima e che la Giunta Rocca contribuisca in tal senso riferendo al piu’ presto sull’accaduto in Consiglio regionale”, conclude.