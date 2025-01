Metropolitanmagazine.it - Roccaraso presa d’assalto dai turisti nel weekend: traffico in tilt e incidenti sulle piste

da dimenticare per, nonostante il grande riscontro economico. Ledell’Aremogna e del Pizzalto hanno registrato il tutto esaurito e, in generale, la nota località sciistica è statadai, in fuga dalla città. Sono stati più di duecentoventi i pullman provenienti dalla regione Campania, in particolare da Napoli. Una migrazione di massa che ha portato a forti rallentamento sulla Statale 17 e nelle vie del centro cittadino.Grandi problemi anche per il rientro. Il controesodo dell’Abruzzo ha mandato letteralmente inil, dando origine a code di automobili che si sono estese per chilometri e chilometri. A presidiare le strade, i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L’Aquila). Francesco Di Donato, sindaco di, ha vietato la sosta ai bus in viale Napoli, poco distante dalle, una scelta che ha peggiorato la viabilità e la gestione dei mezzi pesanti.