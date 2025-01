Amica.it - Riparte il gioco più divertente del Festival: stessa filosofia ma nuove regole. Eccole. Con i consigli per fare bella figura con amici e nelle leghe

FantaSanremo 2025: parte anche quest’anno il “Fantasy Game” deldella canzone italiana, in scena al Teatro Ariston dal martedì 11 a sabato 15 febbraio. Se siete tra i pochi che non sanno che cos’è, come funziona, come si vince leggete qui. Leggete anche se vi ritenete super informati perché quest’anno, come avevano annunciato nel 2024 gli organizzatori, sono stati introdotti dei piccoli ma sostanziali cambiamenti delle. Scatta il conto alla rovescia per Sanremo 2025, con il ritorno di Carlo Conti che prende il posto di Amadeus. Ma se i conduttori cambiano, la certezza resta: è il FantaSanremo, ilevento collettivo associato alla gara canora più seguita dell’anno.