Liberoquotidiano.it - "Ridimensionare il membro, gigantesco e osceno": Rai, impensabile assalto al cavallo di Viale Mazzini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mentre impiegati e dirigenti Rai sono costretti a lasciaredopo la scoperta della presenza di amianto, a presidiare la storica sede durante i lavori di restauro, che dureranno almeno 5 anni, resta il miticobronzeo d'epoca democristiana, commissionato allo scultore etneo Francesco Messina. Proprio a lui - come rivela l'aneddoto raccontato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera - "solerti dirigenti suggerirono di '' il, ritenuto 'e, perciò,'". Secondo altri severi osservatori, invece, quel- con la sua postura agonizzante, la testa alta e le gambe piegate e trattenute a terra - rappresenterebbe la metafora di un'azienda in difficoltà. Al momento, le condizioni dell'edificio dinon sono delle migliori: la sede della tv di Stato appare vecchia, marcia e piena di amianto e umidità, "perché ormai ci piove dentro, gli ascensori si bloccano, va in tilt il sistema di riscaldamento", ha spiegato Roncone.