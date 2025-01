Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus: il portoghese ha firmato il suo contratto! A breve l’ufficialità, le ultimissime

Renato Veiga Juventus: il portoghese ha firmato il suo contratto che lo legherà ai bianconeri fino a giugno. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Renato Veiga ha appena firmato il suo contratto con la Juventus. Il portoghese arriva dal Chelsea in prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (ingaggio compreso). A breve arriverà l'ufficialità del club bianconero.