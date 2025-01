Anteprima24.it - Refurtiva per settemila euro, arrestato nel Salernitano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di aver commesso due furti, il primo ai danni di un’abitazione e il secondo in un’attività commerciale, rubando oggetti in oro, denaro contante e alcolici per un valore complessivo di circa 7mila. I colpi sarebbero stati messi a segno tra novembre e dicembre e ora l’uomo è statodai carabinieri di Pontecagnano Faiano (Salerno), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura. L’accusa è di furto aggravato.L'articolopernelproviene da Anteprima24.it.