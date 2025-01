Rebibbia maxi operazione nel carcere | da uno psicologo certificati falsi per droga e misure alternative

Leggi su Dayitalianews.com

indagine dei carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sulromano di.Sono 32 le persone colpite da misura cautelare. Scoperto un sistema illecito, all’interno del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell’ASL Roma 2 che opera neldi, per far ottenere ai detenuti, attraverso certificazioni false,ai detenuti. A promuoverlo uno. Per questo filone dell’indagine i carabinieri assieme alla polizia penitenziaria stanno eseguendo quattrocautelari. Altre 28 persone sono state colpite dacautelari per detenzione e associazione finalizzata al traffico di.Circa 300 carabinieri, appartenenti al Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e ai Comandi territoriali competenti, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare nelle province di Roma, Napoli, Avellino, Viterbo, L’Aquila, Teramo, Imperia e Bergamo.