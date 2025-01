Lanazione.it - “Rapinatore nel mio negozio”: lo insegue fuori dal negozio, minuti di paura

Arezzo, 27 gennaio 2025 – “Ho”. Un velo attraversa lo sguardo e disegna una piega nell’espressione del volto. Barbara Dini racconta ciò che ha vissuto e pure rischiato, nell’indifferenza dei passanti, lungo la via dello shopping.l’euforia del sabato della movida, dentro, nella gioielleria che affaccia sulla centralissima via Roma, un quarto d’ora di follia. Lei a difendersi da sola, mentre una coppia di clienti assiste alla scena senza muovere un dito. E la scena in questione ripropone, più o meno, il solito clichè, che in questo caso si è trasformato in furti a ripetizione messi a segno nell’arco di pochi. Neldi Barbara entradue due giovani: “Uno di loro avrà avuto una trentina di anni, di origine nordafricana ma parlava molto bene italiano, ha chiesto di vedere alcuni orologi perchè era interessato all’acquisto.