Radja Nainggolan arrestate anche altre 15 persone | sequestrati kili di cocaina e armi L’ex Roma e Inter interrogato | nega le accuse

Non solo: oltre alcalciatore di15sono statenell’ambito dell’indagine sul trafficonazionale di. Lo ha riferito la procura belga di Bruxelles, spiegando che nel corso delle 30 perquisizioni effettuate in mattinata la polizia ha sequestrato 2,7 kg di, due giubbotti antiproiettile e molteplici, tra cui treda fuoco.è stato arrestato lunedì mattina nell’ambito dell’inchiesta che ha al centro l’importazione didal Sud America al Belgio, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione. Il calciatore è statorogato e il suo avvocato, Me Omar Souidi, ha reso noto che il suo assistito hato qualsiasi coinvolgimento circa ledi traffico di droga.è statorogato negli uffici della Polizia giudiziaria di Bruxelles alla presenza del suo legale.