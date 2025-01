Iodonna.it - Radici cioccolato, riflessi tabacco dorato. Super Eli lancia una nuova colorazione brunette luminosa

Di passaggio Milano per impegni professionali, Elisabetta Canalis coglie l’attimo perre unacapelli perfetta per la fine della stagione fredda. Un nuovo mood castano scuro infallibile, dal nome che profuma di venti tropicali, studiato ad arte per illuminare il viso nelle giornate buie di fine gennaio. Elisabetta Canalis, capelli più corti e voluminosi: il taglio sbarazzino di primavera X Elisabetta Canalis, il nuovo hairstyle milanese«Che belva si sente?» le chiede Francesca Fagnani nella puntata di Belve dello scorso 3 dicembre.