Questo video non riprende i responsabili degli incendi di Los Angeles

Circola undoveuomini a bordo di un mezzo lanciano delle piccole fiamme in un bosco. Secondo gli utenti, questi sarebbero ia Los. La scena non è nuova, già in passato avevamo trattato episodi simili dove vedevamo elicotteri o droni lanciafiamme accusati di aver causato enormidistruttivi negli Stati Uniti o in altri Paesi del mondo. La realtà è un’altra.Per chi ha frettaIlnon può far riferimento aglia Los, in quanto circola almeno da inizio 2024.Ilè stato registrato in Alabama da una società che si occupa dicontrollati.La tecnica è nota e serve per generare piccolicontrollati al fine di fermare l’avanzata di quelli più grandi e distruttivi.AnalisiIlviene condiviso con la seguente descrizione: «o Los