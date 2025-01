Ilrestodelcarlino.it - Pucciarelli, professore della mediana. Di Paola, buono anche nella difesa

Vukovic 6,5: poco impegnato nel primo tempo. Ad inizio gara, ostacolato in uscita, lascia sguarnita la propria costringendo Nicastro a salvare sulla linea.ripresa effetua una gran parata sull’incornata di Cianci ma non può nulla sulla ribattuta. Vola su Curcio a venti dal termine opponendosi ad un insidiosissimo colpo di testa. Bove n.g: esce dal campo dopo pochi minuti a causa di un doloroso contrasto di gioco (Dal 10’ Peixoto 5: anticipato da Donati in occasione del vantaggio umbro. Tonucci 6: innesca fin dai primi minuti di gioco un duello fisico con il bomber avversario Cianci. Partita di carattere e determinazione la sua (dal 37’ s.t Tavernaro n.g) Palomba 6: Preciso e puntuale negli interventi Zoia 6: nonostante il gran lavoro in fase difensiva riesce a collaborarecon il reparto offensivo innescando Cannavò con ottimi lanci lunghi.