Lanazione.it - Ponti e strade, ci sono 25 milioni. La Provincia attenta alla viabilità

PITIGLIANOApprovati a maggioranza dal consigliole di Grosseto il bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027. Previsti interventi di manutenzione straordinaria dellale per complessivi 25dei quali la metà destinata ai. "Vorrei ringraziare i consiglierili per l’apporto che hanno dato – ha affermato il presidente Francesco Limatola (foto) - E’ un bilancio caratterizzato da un forte impegno dell’Ente nella riorganizzazione della spesa corrente in modo da liberare risorse da destinare ai servizi. Abbiamo ad esempio acquistato il convitto di Arcidosso, che ci consentirà di risparmiare sulla parte corrente 78mila euro all’anno di canoni di locazione. In questa logica saranno riorganizzati anche il Suap e i servizi informatici.