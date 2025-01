Ilgiorno.it - Polizie dell’Asse del Sempione, oltre mille multe nel 2024

LEGNANO (Milano)4.600 veicoli controllati, 56 fermi e sequestri di autoveicoli e ben 1136 verbali in materia sicurezza stradale, ma anche 59 patenti ritirate e4 chilogrammi di hascisc sequestrati: passa anche da questi numeri il bilancio delle attività dell’Aggregazione delleLocalidelnel, reso noto come di consueto in occasione della festività di San Sebastiano celebrata sabato a Palazzo Malinverni. L’aggregazione riunisce, coordinati da Legnano, i comandi di polizia locale di ben 14 comuni del territorio, il che significa un’area con un totale di 228.829 residenti nella quale poter contare su 163 operatori. Proprio i servizi in sinergia sono la forza dell’aggregazione, tanto che lo scorso anno i servizi aggregati, da aprile a novembre, sono stati in totale 62.