Pietrangeli | A fine carriera vedremo se Sinner sarà stato il miglior tennista italiano di sempre può succedere qualunque cosa

Nicolaspesso èadditato come invidioso nei confronti di, ieri vincitore agli Australian Open per la seconda volta di fila. Ha battuto Zverev tre set a zero. E, come scrive la Gazzetta, tutti subito a chiedere un commento a. Alla Gazzetta assicuro: nessuna invidia.Leggi anche: Panatta: «I rivali didevono tornare a scuola, tutti, non capisco perché non corrano ai ripari»: «Non direi chemi è piaciuto, questo tennis quasi mi annoia»Jannik le è piaciuto?«Piaciuto non direi, questo tipo di tennis non mi diverte molto, lo trovo quasi noioso. Ma indubbiamente lui lo gioca meglio degli altri, è impressionante, ha preso a pallate il numero 2 al mondo e lo ha fatto giocare male, mica pizza e fichi come si dice a Roma. In questo momento ha la bravura e la fortuna del campione che nell’attimo giusto tira fuori dal cilindro il colpo fantastico».