Picchiato a sangue dai ragazzini in via San Mamolo | Non venite è pericoloso Video

Bologna, 27 gennaio 2025 – Sono entrati sfondando il portone del palazzo e hanno aggredito il residente, che si era affacciato sull’uscio per chiedere loro di andarsene. L’assurda violenza è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, in via San Vittore, ed è l’ennesimo e più estremo atto di una situazione che va avanti ormai da mesi, legata alla presenza, in via Sansoprattutto nel weekend, di gruppi di giovanissimi molesti. Tutto sarebbe iniziato proprio perché istavano facendo la solita confusione davanti al noto bar della zona, sparando petardi e urlando in strada. Finché, stando a quanto ricostruito, qualcuno avrebbe tirato loro una secchiata d’acqua dalla finestra. A quel punto una decina disi sarebbe staccata dal gruppo e avrebbe raggiunto il portone di via San Vittore, da cui sospettavano fosse partito il gavettone gelato: hanno iniziato a prendere a calci il portone e suonare tutti i campanelli.