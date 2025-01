Lettera43.it - Piaggio Aerospace, firmato il preliminare per la cessione alla turca Baykar

Leggi su Lettera43.it

A distanza di un mese dall’approvazione delle operazioni da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nuovo passo avanti per ladefinitiva disocietà, leader nel settore dei droni e delle tecnologie aerospaziali. Nella giornata del 27 gennaio 2025, infatti, è statoil contrattocon cui si apre la strada verso la chiusura dell’acquisizione, prevista in primavera. Ad annunciarlo è stata la stessacon un comunicato ufficiale. Il ministro Adolfo Urso a fine dicembre, nel dare l’ok all’operazione, aveva sottolineato che questa ridarà «un futuro»società italiana e «un asset strategico per il nostro Paese».: chi hal’accordoIl logo di(Getty Images).