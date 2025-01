Quotidiano.net - Perché i Giorni della Merla si chiamano così. Storie di ghiaccio e sopravvivenza

Roma, 27 gennaio 2025 – I "", tradizionalmente associati al 29, 30 e 31 gennaio, sono considerati ipiù freddi dell'anno secondo la cultura popolare. Masi? La spiegazione più diffusa rimanda a una leggenda legata a unae ai suoi piccoli. Nel 2025 il 29 gennaio segnerà anche l’inizio del Capodanno Cinese. La leggendaSi narra che un tempo i merli fossero candidi, al contrario di oggi. Durante un inverno particolarmente rigido, unacercò rifugio in un comignolo per proteggersi dal gelo. Dopo tredi freddo intenso, uscì dal rifugio con i suoi piccoli, ma il fumo del camino aveva annerito le loro piume, trasformandole per sempre in nere. Da allora, si dice, i merli hanno piume scure e gli ultimi tredi gennaio vengono chiamati "".