Per me possono metterci i miliardi non passano | Pd e Verdi rispolverano le vecchie frasi di Meloni sull’Arabia Saudita – Il video

Non è affatto piaciuta alle opposizioni la visita di Giorgiain Arabiaper incontrare il principe Mohammed bin Salman. Ieri, domenica 26 gennaio, la premier ha annunciato dal Medio Oriente una serie di nuovi accordi commerciali su energia, difesa e altri ambiti di cooperazione per un valore totale di 10di dollari. Eppure, fino a qualche anno fa era la stessa, al tempo tra i banchi dell’opposizione, a criticare ferocemente l’ipotesi di accordi tra Italia e Arabia. «Per me,: non», tuonava la leader di Fratelli d’Italia in una clip del 2019 riportata a galla dai profili social del Partito democratico e successivamente da quello dei. Anche se è stata la stessa premier, nelle scorse ore, a precisare che a suo modo di vedere «non c’è contraddizione tra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi».