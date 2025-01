Terzotemponapoli.com - Per il dopo Kvara, il Napoli (anche) di Lukaku e Anguissa…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, per il.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Oggi sarà una giornata molto importante sul fronte tedesco. Il ds Manna attende la risposta definitiva di Karim Adeyemi, 23 anni, esterno del Borussia Dortmund che di recente ha rifiutato il trasferimento a metà stagione ma che all’improvviso è tornato d’attualitàla frenata con il Mster United per la prima scelta Alejandro Garnacho”., per Adeyemi.“Con il Borussia, invece, la storia sembra più alla portata: cifre più compatibili, si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto. Riflette, valuta. Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate.