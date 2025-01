Dayitalianews.com - Paura per Andrea, il giovane studente scomparso da giorni da Perugia: “Chi l’ha visto chiami in Questura”

Sonodi angoscia per i familiari diProspero,universitario di 20 anni originario di Lanciano e iscritto all’Università degli Studi di, dove studia informatica,ormai da diversi.La scomparsa diIl pomeriggio del 24 gennaiosi è allontanato senza far sapere a nessuno dove andava. Oggi 27 gennaio si è svolta in Prefettura una riunione per coordinare le indagini e le operazioni di ricerca alla quale hanno partecipato: la Protezione Civile Regionale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Carabinieri, lae il Comune di.L’appelloLa Prefettura diha lanciato un appello durante il quale ha fornito una descrizione diProspero: nato a Lanciano il 20/10/2005, è alto 170cm, di corporatura esile, carnagione scura, capelli neri e occhi castani.