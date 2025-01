Pattinaggio di velocità Coppa del Mondo Calgary 2025 | Di Stefano quinto nella mass start

Leggi su Sportface.it

La quinta posizione di Daniele Dimaschile è il miglior risultato azzurro nell’ultima giornata della tappa didelladeldidisu pista lunga. Dopo questo appuntamento – impreziosito dalla vittoria di Davide Ghiotto nei 10.000 metri con il nuovo record del– il circuito resterà in Nord America e ripartirà il prossimo week end con il quarto impegno previsto a Milwaukee.Sette gli azzurri in gara in questa giornata di chiusura della tappa. Migliore italiano della spedizione guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto è come detto Daniele Di(7:54.60), che chiude alposto unavinta da Timothy Loubineaud in 7:50.14 davanti al tedesco Fridtjof Petzold (7:50.48) e al belga Indra Medard (7:50.74).