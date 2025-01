Sport.quotidiano.net - Pareggio agguantato in extremis dai ragazzi di Mobili. Un gol di Russo salva il Chiesanuova. La Sangiustese si mangia le mani

: Rossi; Tarulli, Lanza (1’st Cresci), Iommi, Pasqualini; Maquiesse, Crescenzi; Gaspari (28’st Cognigni), Grassi (37’st Tulli), Di Ruocco (37’st Di Gimignani); Cornero (46’st Formentini). A disp. Benedetti, Marini, Innamorati, Garbuglia. All. Giandomenico.: Ajradinoski; Ciottilli (26’st Poinsel) Canavessio, Tempestilli,; Pasqui (17’st Vitucci), Palladini (46’st Tacconi), Tanoni, Mongello; Sbarbati, Persiani. A disp. Fatone, Morettini, Sfasciabasti, Bambozzi, Priori, Squarcia. All.. Arbitro: Tavassi di Tivoli. Reti: 45’pt Grassi, 44’st. Note: ammoniti Maquiesse, Cognigni, Canavessio, Palladini, Tempestilli, Vitucci,, Tanoni. Ang 3-4, rec’ 0’pt e 5’st. Pari beffa per lache contro ilassapora la vittoria per quasi tutta la ripresa, ma poi viene punita da una palombella di