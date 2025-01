Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie A2 donne: Slagter è d’applausi. La Rari Nantes sorride

TOLENTINO8BOLOGNA17 TOLENTINO: Zitelli, Peters 2, Santandrea 1, Mariani 1, Cerquezzi, Orizi, Bedini, Chiucchiù, Nardi 1, Ruani 2, Fefè, Marconi, Remigi, Abrizi 1. All. Caproli.BOLOGNA: Galbani, Buriani, Perna 3, Garofalo 1, Mazzia 3,4, Morselli 2, Staglianò, Ruggiero, Ferrigno, Mesterova 3, Gnassi 1, Fiorini, Maccaferri. All. Posterivo. Arbitro: Luciani. Note: parziali 3-3, 2-4, 2-4, 1-6. Ottima prestazione per lache vince anche nella seconda giornata di A2 imponendosi nella difficile vasca di Tolentino. Bene Giorgia Galbani in porta, eccellente la difesa orchestrata da Chiara Morselli, da sottolineare l’esordio in A2 di altre due giovanissime ragazze del vivaio come Meissa Staglianò e Caterina Maccaferri e la super prova da parte di Carolina(foto), non solo per le 4 reti messe a segno.