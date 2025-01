Inter-news.it - Palacios al Monza, ci siamo? Giornata di contatti: i dettagli – Sky

Forse ci: Tomaspresto potrebbe diventare un nuovo giocatore delditra Inter e club brianzolo.ACCELERATA – Tomas, dopo un weekend di riflessione, ha probabilmente deciso: andrà al. Il difensore argentino, arrivato in estate all’Inter dall’Independiente Rivadavia, potrebbe presto aggregarsi al club brianzolo, che lo ha cercato insistentemente. La nostra redazione negli ultimi giorni ha continuamente aggiornato sul futuro del ragazzo, parlando direttamente con il suo agente Francisco Hernandez. Il ragazzo ha voluto prendersi del tempo, non venendo convocato neanche per la trasferta vincente dell’Inter contro il Lecce. Adesso, sembra essersi deciso, come riferisce anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport.verso ildall’Inter: idell’operazioneè orientato a dire sì ale nelle prossime ore ci saranno nuoviper chiudere l’operazione.