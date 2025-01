Ilrestodelcarlino.it - Opere ostaggio della burocrazia: "Manca il collaudo da 5 anni"

Una piccola area giochi, con tanto di altalena per disabili, il parcheggino da cinque posti auto e il tratto di ciclabile che attende di congiungersi con il restopista futura. Tutto off-limits da, ma entro l’estate dovrebbe risolversi la paradossale vicenda di via Bruno Giorgi a Ponte Abbadesse. A darne notizia è stato Massimo Crudeli del Settore Lavori pubblici del Comune di Cesena nel corso dell’incontro pubblico di mercoledì sulla presentazione del completamento del percorso ciclopedonale sul torrente Cesuola. Si tratta delledi urbanizzazione inerenti l’edificio residenziale costruito sulla collina affianco che, benché finite da oltre in cinque, non sono ancora fruibili in quanto i privati non hanno dato la comunicazione di fine lavori. L’inghippo è tutto burocratico.