Olimpiadi 2026 | partito il conto alla rovescia E i lavori sono in linea con i tempi previsti

Milano, 27 gennaio 2025 – Manca poco ormai. Gli Europe direbbero che è arrivato il momento del “final countdown“, ilfinale. Non per andare su Venere. Ma, più realisticamente, per avviare il conteggio che porterà alleinvernali Milano-Cortina del. La cerimonia inaugurale, come noto, è in programma il 6 febbraio dell’anno prossimo allo stadio di San Siro. Questo 6 febbraio, dunque, scatterà il, a un anno esatto di distanza dall’evento a Cinque Cerchi. Sarà un “final countdown“ che i milanesi avranno costantemente davanti agli occhi. In piazzetta Reale, tra Palazzo Reale e Duomo, la Fondazione olimpica ha già posizionato un enorme totem da cui, il 6 febbraio, scatterà il“a un anno dalle”. Momento d’incontro Oppure, per usare l’inglese, “One year to go“ ai Giochi, il titolo scelto per l’evento istituzionale in programma sempre il prossimo 6 febbraio al Piccolo Teatro Strehler di largo Greppi 1, voluto, come da tradizione olimpica, dal presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, che sarà a Milano per l’occasione.