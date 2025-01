Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026: i residenti di Livigno potranno acquistare i biglietti in anteprima

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 gennaio 2025 – Una grande occasione leinvernali Milano-Cortinaanche per gli abitanti delle località che ospiteranno la manifestazione. Grazie al Programma TicketingHost Venues Montane di Milano Cortina, i cittadini diinper assistere agli eventi olimpici che da febbraiosi svolgeranno in paese. “Grazie al codice che riceverete dal Comune sarete abilitati all’acquisto da subito per iche partiranno da 50 euro - spiega il sindaco Remo Galli -. Ogni residente dai 16 anni in su potrà richiedere il proprio codice abilitante fino al 5 febbraio 2025 inviando copia della carta d’identità del cittadino richiedente all’indirizzo programmaticketing@milanocortina.org”. Come funziona Il codice personale sarà consegnato insieme a un link dedicato che porta a una piattaforma specifica, parallela al sito ufficiale di biglietteria Milano Cortina, su cuispeciali per