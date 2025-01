Lanazione.it - "Notizie di reato, i dati fanno accapponare"

"Sono d’accordo con il procuratore Luca Tescaroli che, nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha citatoche farebberola pelle a chiunque: 10.000diarrivate in un anno in procura". Aldo Milone (Forza Italia) interviene in merito all’allarme criminalità lanciato a più riprese dal procuratore, non ultimo quello riferito nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Questo dato è parziale – aggiunge Milone – perché mancano le denunce a carico dei titolari delle aziende cinesi per sfruttamento dei clandestini e dei lavoratori al nero quando sono state ispezionate dagli ispettori del progetto Lavoro Sicuro: questi ultimi erano accompagnati dalla polizia municipale che stazionava fuori dai capannoni e non procedeva all’identificazione dei lavoratori all’interno delle ditte.