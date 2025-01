Liberoquotidiano.it - Non solo Boeri, nei guai anche il suo "delfino": cosa gli contestano i pm, scatta la perquisizione

La guardia di finanza di Milano ha perquisito questa mattina su ordine della Procura di Milano l'architetto Pier Paolo Tamburelli, indagato con Stefano, Cino Zucchi e altri professionisti per la presunta gara truccata sulla Beic. Al 49enne, ritenuto uno dei 'delfini' di, con cui ha collaborato già alla rivista 'Domus' come redattore fra il 2005 e il 2007 durante la direzione dell'archistar progettista del Bosco Verticale, è statonotificato l'invito a rendere interrogatorio preventivo, assieme ai coindagati, il 4 febbraio davanti al gip di Milano, Luigi Iannelli. I pm Filippini-Clerici-Serafini-Siciliano chiedono di disporre per lui gli arresti domiciliari. Il gip dovrà valutare se sussistono le esigenze cautelari e il rischio di inquinamento probatorio. Tamburelli, che non era indagato per turbativa d'asta oltre un anno fa quando sono stati spiccati i primi avvisi di garanzia a carico di 5 persone, fa parte del consorzio-raggruppamento di progettisti che si è aggiudicato la gara di progettazione della Beic nel 2022 con lo studio Baukuh.