Non doveva finire così Grande Fratello delusione Amanda | lui c’è rimasto malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

In una giornata in cui i sentimenti si intrecciano con l’ironia, Bernardo ha deciso di affrontareper chiarire la natura del loro rapporto al. Con il suo stile unico, a metà tra il serio e il faceto, ha iniziato il confronto scusandosi per averla provocata e aggiungendo, con una nota divertita, “di aver meditato vendetta”. Durante il confronto, Bernardo ha ammesso che “In realtà era tutta un’invenzione”, riferendosi ai suoi sentimenti per.>>“Squalifica per Javier”. Faccende impensabili al, perché c’entra Zeudi: cosa è successo adesso Questa rivelazione, apparentemente scherzosa, ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Le sue parole sembrano indicare che parte delle dichiarazioni fatte in precedenza fossero semplicemente uno scherzo.