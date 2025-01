Oasport.it - NFL, sarà tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles il Super Bowl LIX

Leggi su Oasport.it

Ora non ci sono più dubbi. I due Championships hanno emesso i rispettivi verdetti. IlLIXtra. A New Orleans, nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio prossimi, si annuncia una rovente rivincita del match che due anni fa, diede il successo a Patrick Mahomes e compagni per 38-35.I, dopo le notevoli polemiche arbitrali delle ultime settimane, hanno zittito i critici e hanno piegato i Buffalo Bills con il punteggio di 32-29 all’ArrowHead Stadium. Mahomes ha dominato la scena con una meta su lancio e 2 su corsa, confermando che quando il gioco si fa duro, i campioni, quelli con la “C” maiuscola, sanno sempre fare la differenza.Josh Allen e Buffalo hanno provato a cambiare marcia nel terzo quarto con il td del sorpasso, ma il finale è tuttoper la terza apparizione aldi fila, quinta negli ultimi sei anni, con il sogno del “three peat” che metterebbe ancor più nella storia la formazione del Missouri.