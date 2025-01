Bergamonews.it - Nella Casa della Libertà un’installazione dell’Isrec: “I lager sono il coronamento del fascismo”

Bergamo. In occasione del GiornoMemoria 2025 l’Isrec di Bergamo ha realizzatonell’atriodi Bergamo.La direttrice Elisabetta Ruffini e la vicepresidente Luciana Bramati già da mesi riflettevano insieme al presidente dell’Istituto Angelo Bendotti – scomparso lo scorso 23 dicembre – per trovare il modo ‘adatto’ per occupare l’atrio: piccoli salotti che invitano le persone a sedersi e ascoltare la voce di Primo Levi e delle donne che per la prima volta hanno raccontato Auschwitz all’Italia. Donne coraggiose, ai margininarrazione pubblica, che hanno sentito la necessità di raccontare. “Molti tra voi – scrive l’Isrec sui social – sanno quanto in questi anni ci ha guidato nel nostro lavoro quella variante di “Se questo è un uomo” che ci ha suggerito di pensare alla memoria come fantasia per immaginare le forme per fare spazio al passato nel presente”.