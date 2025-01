Lapresse.it - Nato, Tajani: “Così già difficile raggiungere il 2%, dura andare oltre”

Leggi su Lapresse.it

“Noi siamo favorevoli alla quota del 2% (del Pil per le spese per la difesa). Di più, mi parepoter, però se si vuolequell’obiettivo, e lo dico ai miei colleghi e amici europei, non si possono inserire le spese per la difesa all’interno del Patto di stabilità, perché se si vuole rispettare il Patto di stabilità non si possono fare più spese per la difesa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonioa margine del Consiglio Esteri a Bruxelles.“Sono due impegni che sono in contrasto l’uno con l’altro, quindi bisogna scorporare assolutamente le spese per la difesa dal Patto di stabilità, oppure si possono fare dei bond per la difesa europei, oppure si possono utilizzare anche fondi del Next Generation EU che non sono stati utilizzati, oppure si può immaginare un MES per la difesa.