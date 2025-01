Quotidiano.net - Namirial: il digitale. Made in Italy alla conquista dei mercati esteri

Leggi su Quotidiano.net

DA SENIGALLIA AL MONDO.è un’azienda multinazionale, nata in Italia, che fornisce soluzioni software e servizi fiduciari digitali, tra cui l’onboarding dei clienti, l’automazione dei contratti, l’orchestrazione dei flussi di firma, l’identificazione, l’autenticazione a più fattori, la firma elettronica. La fatturazione elettronica, la gestione documentale e la conservazione sostitutiva, il recapito certificato qualificato, ma anche l’identitàSpid e la posta elettronica certificata (Pec) che sono le altre componenti del Dna. Nata nel 2000,ha oggi sedi anche in Austria, Francia, Germania, Spagna, Romania e in diversi paesi del Sud America. Opera principalmente in Italia, Europa, Latam e Asia, ma vanta una presenza a livello globale. Lo scorso anno hanno comprato anche Unimatica di Bologna, arrivando così a un fatturato che nel 2023 ha toccato i 140 milioni.