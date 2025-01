Lapresse.it - Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di droga

La polizia di Bruxelles haoggi il centrocampista Radja, ex giocatore di Roma, Inter, Cagliari e Spal, in relazione a un’indagine sull’importazione di cocaina dal Sud America all’Europa. Secondo gli inquirenti il contrabbando ha luogo attraverso il porto di Anversa.L’indagine nelle province di Anversa e BruxellesNel contesto di questa indagine, sono state effettuate circa trenta perquisizioni domiciliari, principalmente nella provincia di Anversa e Bruxelles. L’arresto difa parte di un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina all’interno del. Al momento, le indagini sono ancora in corso.