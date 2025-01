Musica | Cristiano De André duetterà con Bresh al festival di Sanremo e l’11 aprile in tour in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Devenerdì 14 febbraioconal 75°dinella serata delle cover. Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston l’iconico brano di Fabrizio De“Creuza de ma”, tratto dall’omonimo album del 1984. PerDequesta sarà la quinta volta sul palco del Teatro Ariston in occasione deldi. La sua prima partecipazione risale al 1985, quando esordisce come cantante solista tra le Nuove Proposte con il brano “Bella più di me”, classificandosi quarto e conquistando il Premio della Critica. Nel 1993 ottiene il secondo posto assoluto, il Premio della Critica e il Premio “Volare” con “Dietro la porta”, mentre nel 2003 partecipa con “Un giorno nuovo”. Nel 2014, al 64°divince il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo con la canzone “Invisibili”.