Muntari: «Inter, gloria Champions League vicina!» Poi aneddoto

L’exnon ha dubbi sull’di Simone Inzaghi, che può veramente vincere la. Poi ricorda Mourinho.SQUADRA FORTE – A parlare dell’l’ex nerazzurro Sulley, che con la maglia della Beneamata ha vinto il leggendario Triplete. Le sue parole sulla squadra di Simone Inzaghi a Flashcore: «L’è andata in finale due anni fa contro il Manchester City. È molto forte. Il Milan sta ricostruendo la sua squadra. Per come Simone Inzaghi ha impostato la sua squadra, credo che lainsia. Per il modo in cui giocano, credo che ora siano maturi, con giocatori esperti. Non credo che in Europa ci sia una squadra con un mix migliore di gioventù ed esperienza. L’ha una squadra davvero forte».ricorda il suo arrivo all’di José MourinhoARRIVO A MILANO – Poiricorda il suo arrivo all’: «Mourinho era in Ghana nel 2008 durante la Coppa d’Africa 2008.