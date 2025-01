Lettera43.it - Morte Ramy, il testimone costretto a cancellare il video dell’incidente

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulladiElgaml, avvenuta durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra il 23 e il 24 novembre. Una consulenza tecnica ha confermato che sul cellulare di Omar E.,, era presente ungirato quella notte e poi cancellato. Tracce del file eliminato, insieme a ricerche online su come recuperarepersi, sono state rilevate nella memoria del dispositivo, ma ilnon è stato recuperato. Secondo quanto dichiarato da Omar E., i carabinieri lo avrebberoa eliminare il filmato, minacciandolo di portarlo in caserma. Per la vicenda tre carabinieri sono ora indagati: uno per omicidio stradale e due per depistaggio e favoreggiamento. Le indagini proseguono in attesa della consulenza cinematica, che dovrà chiarire con precisione la dinamica