Montecatini, foto e classifiche della mezza maratona

Terme, 27 gennaio 2025 – Erano circa 600 i partecipanti alla sesta edizioneHalf Marathon di, sulla classica distanza di 21,098 chilometri, organizzata alla perfezione dalla societàMarathon con la collaborazione tecnicaLega Uisp di Atletica Leggera di Pistoia e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lagallery di Regalami un sorriso:Half Marathon, lecorsa La vittoria assoluta è andata al marocchino Ayub Bouras (Gruppo Sportivo Maiano Fiesole), in 1h08’39’’, che precede di 3’49’’ Mirko Dolci (Atletica Amaranto Livorno) e di 4’15 Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano), il quarto posto lo ottiene Andrea Sgoifo (Carabinieri) e il quinto Manuel Cagliari (Atletica Guastalla Reggio Emilia). La classifica generale Anche in campo femminile vittoria straniera e la vincitrice viene dall’altra parte del mondo, si tratta di Eleonor Raper (Australia) che termina la gara in 1h18’08’’ e precede di 2’20’’ la connazionale Aleisha Wawn e l’italo rumena Roxana Maria Girleanu (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) che arriva dopo 15’08’’ dalla vincitrice, al quarto posto si ferma Letizia Beoni (Podistica Aglianese) e al quinto Marilyn Mazzotta (Sempre di Corsa).