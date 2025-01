Ilrestodelcarlino.it - Moda ’made in Italy’. Nuovo corso all’Ipia

Per il secondo anno consecutivo viene premiata l’innovazione dell’offerta formativa nell’istruzione professionale dell’IIS ‘Francesco Alberghetti’ di Imola. Un bis dopo gli ottimi riscontri, con ben venti iscritti all’inizio dell’annata scolastica 2024-2025, della sperimentazione del ‘4+2’ conquadriennale per ‘Tecnico dell’automazione industriale e digitalizzazione dei processi produttivi’. Un ciclo integrato al conseguimento del diploma professionale di IeFP e, al termine del quadriennio, alla frequentazione biennale di Its Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento. Un’opportunità frutto di un accordo di rete tra IIS ‘Francesco Alberghetti’, Its Academy Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative, Ciofs-Fp/ER sede di Imola, Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi, Cpia Imola e Castel San Pietro e patti di partenariato con aziende come Aepi, Cefla, Sacmi, Officina Digitale ed Elettronica Imolese.