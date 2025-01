Mistermovie.it - Mister Movie | Nuovo Video di Superman Legacy presenta nuove scene di David Corenswet

Il DC Studios ha appena svelato unspot televisivo per, offrendo un’anteprima più dettagliata del film che segna l’inizio deluniverso cinematografico DC sotto la guida di James Gunn. Il teaser, che dura circa 30 secondi, mette in evidenzainedite connei panni die Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, oltre a una colonna sonora epica ispirata al classico tema di John Williams., rilasciato unteaser dal DC StudiosLo spot televisivo include sequenze spettacolari, comeche vola sopra paesaggi ghiacciati e si confronta con una creatura sputafuoco, offrendo uno sguardo più ravvicinato all’interpretazione dinel ruolo dell’iconico eroe. La clip mostra anchesalvare una bambina, interagire con Lois Lane (interpretata da Rachel Brosnahan) e affrontare avversità in un’ambientazione suggestiva.