Mistermovie.it - Mister Movie | Il CEO di Apple Tim Cook protagonista di un’originale campagna promozionale di Severance 2

Leggi su Mistermovie.it

In un’inaspettata mossa di marketing, il CEO di, Tim, ha iniziato il suo primo giorno di lavoro presso Lumon Industries, ilioso e distopico luogo di lavoro della serie, in un videoper la seconda stagione. La clip, condivisa dal regista della serie Ben Stiller tramite il suo account X, mostrache entra in un ascensore Lumon e scende fino al “piano sezionato”.Timdiper la seconda stagione diQui, dopo un lungo percorso tra corridoi labirintici, l’iconico CEO si trova davanti al supervisore di piano, il signor Milchick (interpretato da Tramell Tillman), che lo saluta con la frase “Tim C. Core of the”. Dopo un breve scambio,viene invitato a sedersi davanti a uno schermo televisivo che mostra la seconda stagione di